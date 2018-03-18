Высылка британских дипломатов из РФ бессмысленна и навредит лишь россиянам - Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал решение России о высылке 23 британских дипломатов и закрытии Британского совета бессмысленным и заявил, что такой ответ британцам нанесет вред только жителям самой России, пишет DW со ссылкой на комментарий политика британской газете The Sun.

"Такие нелепые меры ударят только по простым россиянам. Поскольку у них заберут элементарную возможность выучить английский или получить визу", - подчеркнул Джонсон.

И добавил, что Россия становится все более одинокой и изолированной от мира. А у самого Путина, в отличие от Великобритании, нет "друзей" среди других стран.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 дипломатов РФ и об отмене визита главы российского МИД Сергея Лаврова в страну. Также Британия созвала срочное заседание совета безопасности ООН для обсуждения вопроса об отравлении Скрипаля.

В ответ на это российские власти заявили о решении выслать 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве.

Ранее, 5 марта, BBC сообщила, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом. Издание The Telegraph узнало, что Скрипаль ранее обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь. Жена бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко сказала изданию, что ситуация со Скрипалем "очень похожа на то, что произошло с ее мужем". Как известно, он умер в 2006 году в результате отравления полонием.

Страна инициировала немедленное собрание совета безопасности ООН. Ее заседание закончилось час назад. Еще до того Лондон решил выслать 23 российских дипломата и отказаться от российского газа, полностью возложив вину за нападение на Москву.