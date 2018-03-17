Высылка дипломатов из РФ не меняет позицию Лондона - МИД Британии

Решение России выслать из страны 23 британских дипломата никак не меняет фактов - была попытка отравления, и нет других выводов, что причастна РФ. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

МИД подчеркивает, что именно Россия грубо нарушила международное право и конвенцию о химическом оружии.

Лондон допускал такой вариант развития событий и в начале следующей недели соберет Совет национальной безопасности, чтобы рассмотреть дальнейшие шаги.

В МИД Великобритании подчеркнули, что у них нет разногласий с российским народом, но Россия должна выполнять свои международные обязательства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что Британия думает над следующими шагами вместе со своими союзниками.

Сегодня, 17 марта, Россия объявила персонами нон-грата 23 дипломата Посольства Великобритании в Москве. Это стало ответом на высылку из Британии 14 марта 2018 года 23 российских дипломатов.

Великобритания считает, что Москва несет ответственность за отравление бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери Юлии. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным предположительно в России.