Взрыв на полигоне в России: ядерный центр назвал имена погибших

Руководство Российского ядерного центра, который занимается разработкой ядерного вооружения, сообщило имена погибших при взрыве на полигоне в Архангельской области. В результате происшествия погибли пятеро испытателей, еще трое человек получили ранения средней тяжести.

Читайте такжеВ России произошли новые взрывы на территории воинской части под Красноярском, есть пострадавшие (видео)

Во время происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пятеро сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), заявил директор этого института Валентин Костюков, передает Русская служба Би-би-си.

Еще трое человек получили ранения. "У них травмы средней тяжести. В основном, это переломы. Части (пострадавших) сделаны операции. Жизни их находятся вне опасности", - сообщил Костюков. "Работа, которая была проведена в акватории Белого моря, мы к ней готовились достаточно серьезно, около года", - уточнил он.

Заявление руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ опубликовано на Ютуб-канале местного телевидения "Канал-16". В конце видеозаписи опубликованы имена погибших:

Евгений Коратаев

Сергей Пичугин

Вячеслав Липшев

Алексей Вьюшин

Владислав Яновский

11 и 12 августа в Сарове объявлен общегородской траур. Прощание с погибшими состоится 12 августа.

Напомним, 8 августа министерство обороны России сообщило, что на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

"В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались", - сообщило тогда министерство.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Однако потом это сообщение было удалено. Фармацевты в архангельских аптеках рассказывали, что население скупило весь йод.

В Белом море рядом с Северодвинском был замечен транспортный танкер "Серебрянка", который предназначен для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Об этом писал эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис со ссылкой на спутниковые снимки проекта Planet.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источник в оборонной промышленности писала, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

10 августа "Росатом" сообщил, что взрыв произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - говорилось в сообщении ведомства.

"После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших", - сообщал "Росатом".

Представитель госкорпорации также заявил РБК, что происшествие произошло в результате "стечения факторов".

"Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий, - сообщил собеседник агентства. - Специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям".