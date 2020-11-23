The Washington Post: йден має відновити зусилля з розслідування корупції українських олігархів

"Головні українські олігархи", включно з Дмитром Фірташем та Ігорем Коломойським, відіграли важливу роль у блокуванні реформ й у просуванні інтересів Росії в Україні, тому новий президент США Джо Байден після вступу на посаду має повернутися до питання про їх кримінальне переслідування, пише The Washington Post.

Джо Байден, який, імовірно, стане новим президентом США, завжди був одним із найкращих американських друзів України і рішуче підтримував її боротьбу з російською агресією і внутрішньої корупцією, пише американське видання The Washington Post у редакційній статті від 19 листопада.

Автори зазначають, що президент України Володимир Зеленський зіткнувся з низкою проблем, під час вирішення яких йому знадобиться підтримка Вашингтона. Ідеться про ситуацію з Конституційним Судом, який із серпня виніс кілька постанов, що стримують головні антикорупційні реформи, зокрема роботу реєстру декларацій чиновників. Із посиланням на думку українських експертів видання пише, що кілька суддів могли ухвалити таке рішення під впливом олігархів, які прагнуть зберегти старі корупційні схеми.

Зеленський припустився і кількох власних помилок, наприклад, чинив тиск на шановного голову Нацбанку, який у підсумку пішов у відставку, зазначають автори. The Washington Post підкреслює, що Міжнародний валютний фонд і Європейський союз погрожують припинити надання необхідної фінансової допомоги через відступ від курсу реформ, тому українському лідеру може знадобитися допомога, і новий президент США може її надати.

Зокрема, вважають автори статті, Байден міг би підготувати санкції проти суддів Конституційного Суду, які причетні до хибних рішень. Також департамент юстиції Байдена може відновити зусилля з розслідування кримінальних справ про корупцію проти "головних українських олігархів", включно з Дмитром Фірташем та Ігорем Коломойським, "які відіграли важливу роль у блокуванні реформ і просуванні інтересів Росії в Україні", йдеться в публікації.

Найважливішою справою для Байдена буде реанімація політичного союзу між Вашингтоном і Києвом, який має потужну підтримку обох партій у Конгресі, але його майже зруйнував нинішній президент США Дональд Трамп, пише видання. На думку журналістів, хоч Трамп і був змушений відновити військову допомогу Україні, але водночас він продовжував просувати російську дезінформацію про те, що Україна, а не режим президента РФ Володимира Путіна втручалася у вибори у США у 2016 році.

Окрім того, Трамп ніколи не запрошував Зеленського у Вашингтон, і виправлення цього упущення має стати однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена, підсумували у The Washington Post.

6 серпня 2020 року міністерство юстиції США подало два цивільні позови до українських бізнесменів Коломойського і Геннадія Боголюбова, в яких вимагає конфіскації об'єктів нерухомості, придбаних ними на території Сполучених Штатів. Орієнтовна вартість нерухомості, яку хочуть конфіскувати, - приблизно $70 млн.

У позовах ідеться, що колишні власники "ПриватБанку" в період із 2008-го до 2016 року отримували кредити і кредитні лінії в обманний спосіб і відмили частину доходів за допомогою підставних банківських рахунків компаній, передусім у кіпрському відділенні "ПриватБанку", перш ніж перевести кошти у США.

Ці гроші витратили на придбання нерухомості у США, зокрема тієї, яку американський мін'юст хоче конфіскувати. Як зазначено в заяві відомства, йдеться про про офісну вежу в Луїсвіллі (штат Кентуккі), відому як PNC Plaza, та офісний парк у Далласі (Техас), відомий як колишня штаб-квартира компанії CompuCom.

Фірташа затримали 12 березня 2014 року у Відні за запитом Федерального бюро розслідувань США. У Штатах бізнесмена підозрюють у підкупі індійської влади для отримання ліцензії на розроблення родовищ титану.

25 червня 2019 року Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського бізнесмена у США. 16 липня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер погодив видання Фірташа американській владі.

Американський юрист Джин Берд заявив, що в разі екстрадиції Фірташа у США йому загрожує понад 80 років в'язниці, якщо він не укладе угоду зі слідством.