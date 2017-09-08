The Washington Post: Новый маневр Путина по Украине указывает на перемену в Кремле - Карл Бильдт

"Внезапно российский президент Владимир Путина заговорил о миротворческой миссии ООН в конфликте, который он поддерживает на Украине, в восточном регионе Донбасс, - пишет в американской The Washington Post Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции. - В чем же дело? До этого Россия была решительно против какого-либо вовлечения ООН, не говоря уж о международных миротворцах". Что-то поменялось для Кремля, считает политик.

"Нет сомнений, что версия миротворческой миссии, которую предлагает Путин, - это определенно провальный вариант, - продолжает автор. - Он хочет размещения легких сил вдоль линии соприкосновения между его сепаратистскими силами и всей остальной Украиной. Это выставляет конфликт внутренним украинским вопросом, предоставляя прикрытие находящимся там российским силам и российскому контролю над межгосударственной границей".

"Очевидно, что Кремль глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа серьезно раздумывает о поставке Украине современного оборонительного оружия, - продолжает Бильдт. - Это весьма усложнит любую возможность для России в будущем нанести удар по Украине своими регулярными войсками, как она сделала это в августе 2014 года и в феврале 2015 года".

"Администрация Трампа, несомненно, должна приступить к поставкам оружия - почему Украина должна быть лишена права на самозащиту? - пишет политик. - Но США и ЕС должны одновременно заняться вопросом миротворческой миссии". Они обязаны вывести Путина на чистую воду и представить предложения по эффективной миротворческой миссии для реализации Минского соглашения, которое предусматривает проведение выборов на оккупированных территориях, вывод российских войск и возвращение Украине контроля над ее границей.

"То, что Донбасс нуждается в мире, это очевидно", - продолжает Бильдт. Для России мир может стать ключом не только к более конструктивным отношениям с Западом, но и к долгосрочному примирению с Украиной, которая иначе рискует стать вечным врагом России, говорится в статье.