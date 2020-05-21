Washington Post різко відреагували на "плівки Деркача" з Порошенком та Байденом

Всесвітньо відоме американське авторитетне видання Washington Post написало статтю про плівки Деркача щодо Байдена та Порошенка. У виданні нагадали, що Деркач – проросійський політик.

Плівки народного депутата Андрія Деркача, у яких записані приватні розмови колишнього віцепрезидента США Джо Байдена з експрезидентом України Петром Порошенком, стали новим пострілом в бік майбутнього кандидата від демократів в президенти США. Washington Post нагадує, що у Андрія Деркача є зв'язки з російською розвідкою, а сам він закінчив Вищу школу КДБ імені Дзержинського в Москві. Однак на думку видання, записи Деркача практично не розкривають нічого нового про дії Байдена в Україні. Але син президента США Дональд Трамп-молодший поширив один з фрагментів з плівок у Twitter з негативним повідомленням на адресу Байдена. "Ой-йой!!!! А це не "ідеальна розмова"", - написав Трамп-молодший. Washington Post вважає, що усі ці події нагадують президентські вибори в США 2016 року, коли "російські оперативники зламали й опублікували електронні листи" менеджера виборчої кампанії кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон, а також інших чиновників партії.

ASPInews

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