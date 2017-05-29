Washington Post: США намерены перезапустить переговоры по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа планирует более активно подключиться к разрешению кризиса в Украине, говорится в статье The Washington Post.

Отмечается, что в ходе состоявшейся в марте в Овальном кабинете встречи президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Белого дома заявил, что разрешение кризиса на Украине является ответственностью ЕС, США, в свою очередь, не будут особо активно вмешиваться в этот процесс. Однако через два месяца администрация Трампа решила изменить курс и перейти к более значительному участию в решении этой проблемы.

Отмечается, что глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон ищет человека на должность специального посланника Государственного департамента, который бы возглавлял новый процесс США в отношении Украины. Новый посланник должен будет возобновить дипломатический канал с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, в котором ранее со стороны США принимала участие помощник государственного секретаря по вопросам Европы Виктория Нуланд.

Поданным издания, кроме госсекретаря США, в разработке новой стратегии участвует аппарат вице-президента США Майкла Пенса.

Напомним, о том, что Администрация президента США назначит спецпредставителя для координации сотрудничества с Украиной, заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции 14 мая.

За несколько дней до этого Трамп выложил в твиттере фотографии со встреч с главами МИД Украины Павлом Климкиным и МИД России Сергеем Лавровым и сопроводил запись призывом к миру.