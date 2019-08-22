Washington Post: Трамп звинуватив Обаму у виключенні Росії з G8 за окупацію Криму

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росію виключили зі складу G8, тому що його попередник Барак Обама "був засмучений" хитрістю російського автократа Володимира Путіна. На думку чинного американського лідера, Кремль зміг окупувати Крим, тому що "перехитрив" адміністрацію Обами.

Як повідомляє Washington Post, журналісти запитали Трампа про те, чому він підтримує повернення Росії в склад G8. Адже Москву позбавили можливості брати участь у цій організації саме через окупацію Криму. І оскільки російські війська досі утримують український півострів, чи є сенс говорити про російське повернення в "клуб" розвинених країн.

"Росія перехитрила президента Обаму. Вони захопили Крим під час його терміну, а не мого. Річ у тому, що президент Путін повністю переграв президента Обаму в питанні Криму й інших речей включно з усіма червоними лініями", - сказав Трамп.

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"Чесно кажучи, саме тому Обама був засмучений. І саме тому він скоротив G8 до G7. І от постало питання: чи варто нам повернути Росію? На цих зустрічах ми багато говорили про неї. А вона там навіть не присутня. Гадаю, було б добре, якби Росія була там, щоб ми могли говорити прямо, а не через телефонний зв'язок", - додав американський президент.

За словами Трампа, Росія повинна знову приєднатися до G7 "заради миру, торгівлі й інших речей".