Washington Post узнала о сигнале советника Трампа Кремлю о смягчении санкций

За месяц до инаугурации Дональда Трампа его советник по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал вопрос санкций с послом России в Штатах Сергеем Кисляком.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Как отмечает издание, многие из них посчитали, что в разговорах с Кисляком Флинн подал Кремлю недопустимый "потенциально незаконный" сигнал о том, что Россия может ожидать смягчения санкций, введенных администрацией Барака Обамы.

По словам нескольких собеседников издания, в беседах с Кисляком Флинн призывал Москву не слишком остро реагировать на введенные Обамой санкции, дав собеседнику понять, что обе стороны смогут пересмотреть этот вопрос после того, как к присяге будет приведен новый президент.

"У Кисляка сложилось впечатление, что позже антироссийские санкции будут пересмотрены", - отметили источники WP.

По словам собеседников газеты, контакты Флинна и Кисляка начались еще 8 ноября - до президентских выборов - и продолжались в переходный период. Кисляк подтверждал, что общался с советником Трампа лично и по телефону, но отказывался говорить об обсуждении с ним санкций.

В среду, 8 февраля, Флинн отверг предположения о том, что мог обсуждать антироссийские санкции с Кисляком. На соответствующие вопросы он дважды ответил отрицательно, пишет газета. Однако уже на следующий день через своего представителя Флинн уточнил, что не помнит факта обсуждения санкций, но не может быть уверен, что эта тема никогда не поднималась в разговорах.

Источники издания также сообщают, что ФБР продолжает расследование в отношении переговоров Флинна и Кисляка.

Впервые о пяти телефонных разговорах Флинна и Кисляка сообщил Reuters. Агентство указывало, что контакты состоялись 29 декабря - в день, когда администрация Обамы ввела новые санкции против России, обвинив во вмешательстве в выборы.

24 января CBS News сообщил, что американские спецслужбы проводили расследование в связи с разговорами Флинна и Кисляка, однако не обнаружили в них каких-либо доказательств нарушений.