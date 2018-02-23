WP: Помощник Путина контактировал с Кремлем и Асадом перед тем как его наемники напали на войска США

По данным разведки США, российский олигарх, который, как считается, управляет группой российских наемников, атаковавших в этом месяце войска США и их союзников в Сирии, находился в тесном контакте с кремлевскими и сирийскими чиновниками незадолго до и после нападения.

Согласно перехваченным сообщениям, в конце января олигарх Евгений Пригожин сказал высокопоставленному сирийскому чиновнику, что "получил разрешение" от неуказанного российского министра на "быстрый и решительный" удар, запланированный на начало февраля.

Пригожин попал на первые полосы газет на прошлой неделе после того как Роберт Мюллер III обвинил его в финансовых махинациях и руководстве продолжительным информационным вмешательством в американскую избирательную кампанию 2016 года.

Известно, что Пригожин имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным со времен, когда он был ресторатором в Санкт-Петербурге, вылившиеся в мощную бизнес-империю, которая на сегодняшний день имеет контракты, в том числе, и с Министерством обороны РФ.

В отчетах разведки содержится дополнительная информация об инциденте, который до сих пор замалчивается всеми заинтересованными сторонами, как Пентагоном, предпочитающим говорить об этом общими фразами, так и россиянами, постоянно меняющими показания.

Представители спецслужб США также отказались комментировать отчеты, выдержки из которых были переданы The Washington Post и будут приведены в этой статье.

Очевидно лишь, что эта атака стала самой большой прямой угрозой военному присутствию США в восточной Сирии с момента, когда там были развернуты американские силы особого назначения в 2015 году для поддержки сирийских союзников в борьбе против "Исламского государства". Этот эпизод также поставил под вопрос дальнейшее сотрудничество по Сирии США и России, главного сторонника Асада в гражданской войне, которая все больше пересекается с кампанией Соединенных Штатов против ИГИЛ.

Источник в американской администрации, пожелавший остаться неназванным с учетом чувствительности проблемы, охарактеризовал этот эпизод как "тревожный". Чиновник также добавил, что "примечательно, насколько быстро россияне отреклись" от того, что он назвал операцией "под сирийским командованием и по приказу Сирии".

"Я думаю, они (россияне) понимают, насколько разрушительными могли бы быть последствия для любого дальнейшего сотрудничества", - заключил источник.

На сегодняшний день США и поддерживаемые россиянами войска Асада разделены лишь несколькими милями в Восточной Сирии, вдоль линии разграничения, которая ранее пролегала по восточному берегу реки Евфрат, а позже - по западному. В последние годы американские и российские офицеры поддерживали почти ежедневный телефонный контакт, чтобы не допустить столкновений своих самолетов и военных подразделений друг с другом.

Пентагон заявил, что силы коалиции нанесли удар в ответ на "неспровоцированное наступление сирийских провластных сил" в Сирии 7 и 8 февраля (пресс-служба Центрального командования ВВС США)

"Озадачивающая" атака

Инцидент случился в ночь с 7 на 8 февраля, когда штаб-квартира американских войск и их сирийских союзников, расположенная недалеко от стратегического нефтяного месторождения в нескольких милях к востоку от Евфрата, у города Дейр-эль-Зор, был атакован 300-500 сторонниками режима Асада.

В ответ американцы оперативно мобилизовали летающие батареи АС-130, реактивные самолеты и штурмовые вертолеты "Апач". Спустя три часа атакующие силы отступили, оставив на поле боя, по оценкам американских военных, около сотни трупов. Потерь среди американцев или их союзников из Демократических сил Сирии (SDF) зафиксировано не было.

В своих заявлениях по результатам этого нападения Пентагон неоднократно повторял, что продолжается расследование и делать выводы о личностях нападавших рано. Министр обороны Джим Мэттис назвал инцидент "озадачивающим" и заявил, что "не может объяснить", почему сирийские проправительственные силы пересекли черту и начали стрелять туда, где, как всем известно, находится штаб-квартира отрядов SDF и США.

Российское правительство поначалу решительно отвергло свою причастность к случившемуся. Минобороны РФ заявило лишь, что "одно из подразделений народного ополчения проправительственных сил" осуществляло "разведывательно- поисковые действия" в отношении вооруженной группы, предположительно относящейся к "Исламскому государству", которая обстреливала позиции правительственных войск из минометов. При этом ополченцы не имели намерений атаковать базу SDF, заявили в России. Обвинив, в свою очередь, военных США в неспровоцированной атаке на ополченцев.

Российское информационное агентство ТАСС также сообщило, что ополченцы не поставили "российскую оперативную группу" в известность о своих планах.

Газета "Коммерсант" в своей статье цитирует военного чиновника, который утверждает, что российское военное командование в Сирии расценило этот инцидент как "опасную самодеятельность".

Но по мере того, как в российских и американских СМИ стала распространяться информация о том, что большинство погибших были российскими наемниками, на прошлой неделе пресс-секретарь МИД России признала, что в ходе столкновения были убиты пятеро российских граждан.

В новом заявлении, во вторник, министерство заявило, что в результате атаки были убиты или ранены "несколько десятков" россиян, и что раненым "было оказано содействие для возвращения в РФ, где они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях".

Также подчеркивается, что в ходе столкновения "никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства". Вместо этого упоминаются "российские граждане", попавшие в Сирию "по своей воле и с разными целями". "Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений", - заключили в ведомстве. Таким образом, Россия признала, что многие из нападавших, среди которых также были военнослужащие регулярной сирийской армии и ополчения, были наемниками.

"Приятный сюрприз"

Перехваченные сообщения указывают на то, что Пригожин не только лично принимал участие в планировании нападения, но и обсуждал его с высшими должностными лицами Сирии, в том числе с министром по делам президентского дворца Мансуром Фадлаллахом Аззамом.

В ходе разговора 24 января Пригожин сказал, что накануне он получил разрешение от неназванного российского министра "быстро и решительно" продвигаться вперед и теперь ожидает решения от сирийского правительства.

30 января Пригожин "упомянул о "приятном сюрпризе"" для Асада, "который ждет его с 6 по 9 февраля". По данным разведки, Аззам в ответ заверил Пригожина, что его работа будет оплачена.

Одновременно в отчетах отмечается увеличение количества контактов Пригожина с кремлевскими чиновниками за тот же период, в том числе с главой администрации Путина Антоном Вайно и его заместителем Владимиром Островенко, но содержание этих переговоров неизвестно. Эти контакты продолжались до 5 февраля и возобновились на следующий день после атаки.

По данным Мэттиса и главы Центрального командования ВВС США, генерал- лейтенанта Джеффри Л. Харригяна, американские спецназовцы в ходе разведывательных действий обратили внимание на наращивание атакующих сил к западу от Ефврата, как минимум, за неделю до нападения. Тогда же они уведомили об этом россиян и предупредили, что база будет защищаться. Отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга на прошлой неделе о характере этих переговоров, Харригян сказал только, что они "носили профессиональный характер".

В ночь нападения, по словам Мэттиса, "россияне, когда мы с ними связались, заверили, что ничего не знают о силах, которые пересекли линию разграничения и приблизились к американским позициям". "Мы их оповестили, когда начался обстрел, - добавил министр, - И нам ответили, что россиян там нет".

После того как нападавшие, используя танки и артиллерию, начали стрелять в их сторону, рассказал Харригян, американцы ударили в ответ.

Когда журналисты спросила Мэттиса на борту самолета в воскресенье, после того как он вернулся из поездки по Европе, несет ли руководство России ответственность за своих граждан, воюющих по контракту в Сирии, тот ответил: "Я бы предпочел не отвечать на этот вопрос прямо сейчас. Мне нужна дополнительная информация, чтобы разобраться, и дать обоснованный ответ".

Сирийские власти неоднократно угрожали применить силу для изгнания американских войск из Сирии. Россия, согласившись на непростое сотрудничество с Соединенными Штатами, дабы избежать конфронтации, тем не менее также осудила американское присутствие, как "незаконное", потому что США, в отличие от России, не получили разрешения на это от сирийского правительства.

Нефтегазовая сделка

По данным Министерства финансов США, Пригожину принадлежит российская компания под названием "Европолис", которая, как утверждает российский новостной сайт "Фонтанка", в 2016 году договорилась с сирийским правительством о 25%-й доле от добычи нефти и природного газа на территориях, освобожденных от "Исламского государства". Большинство этих месторождений находятся на восточном побережье Евфрата, которое успешно освобождают от террористов бойцы SDF при поддержке США.

Связанная с Пригожиным частная военная компания "Вагнер", по-видимому, обеспечивает сухопутные войска для достижения этой цели, работая по контракту с сирийским правительством.

Использование "Вагнера" для таких операций, как в начале февраля, показывает, как целые частные наемные группировки применяются россиянами в военных действиях в Сирии и других местах, оставляя за Кремлем "тонкий налет отрицания", сказал бывший представитель Пентагона и Белого дома Майкл Карпентер, работавший над политикой в отношении России в администрации Обамы.

"Что еще более важно, - добавил он, - это позволяет россиянам нападать на поддерживаемые США сирийские демократические силы так, как никогда бы не позволила себе сделать регулярная российская армия, опасаясь эскалации".

По словам эксперта Фонда Карнеги по Евразии Эндрю С. Вайса, Пригожин сделал себя незаменимым для Кремля. "С одной стороны, он осуществляет операции на кончике иглы, вроде масштабного информационного вторжения в Америку, - говорит Вайс. - С другой стороны, будучи глубоко вовлеченным в деятельность Министерства обороны, предоставляет ему боевые возможности и другие услуги".