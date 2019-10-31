WSJ: Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по своей воле не подчинится вызову демократов в нижней палате Конгресса на слушания в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по своей воле не подчинится вызову демократов в нижней палате Конгресса на слушания в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Адвокат Болтона Чарльз Купер дал ясно понять, что экс-помощник главы государства по национальной безопасности не настроен соглашаться на вызов демократов в Конгрессе. Купер сказал, что готов от лица Болтона принять повестку законодателей от Демократической партии.

Напомним, демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента президента Дональда Трампа его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.