WSJ назвала вероятный источник компромата на Трампа

Одним из источников данных компромата на президента США Дональда Трампа мог быть президент Российско-Американской торговой палаты в США Сергей Миллиан.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

На данных Миллиана основывается почти третья часть доклада экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила. В частности, именно Мілліан заявил о наличии у российской стороны компрометирующего видео с Трампом и о заговоре его штаба с Россией по поводу атаки на серверы Демократической партии США. Мілліан мог не знать, что передает данные экс-сотруднику разведки. Кроме того, в самом докладе содержится подтверждение его слов другими источниками.

Заметим, что советник Трампа отрицает причастность Мілліана к подготовке компромата, так как последний не имел отношения до визита Трампа в Москву в 2013 году.

Сам президент Российско-Американской торговой палаты в США назвал компромат фейком, однако проигнорировал вопрос, является ли он источником для доклада Стила.

Напомним, американский ресурс BuzzFeed потряс мир, опубликовав досье на 35 страниц, в котором утверждается, что Россия имеет компромат на Трампа. В документе отмечается, что это компромат ФСБ на Трампа относительно инцидента, который случился в одном из московских элитных отелей. Так, Трамп якобы в люксовом номере, где раньше останавливались президент Барак Обама с женой Мишель (которую новоизбранный президент ненавидит), заказал проституток, которые на той же кровати устроили сексуальное шоу "золотой дождь" (мочеиспускания).

В документе также говорится о том, что Россия влияла на Трампа в течение последних 5 лет. Упоминаются и связи Януковича с экс-менеджером предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом и причастности к этому Путина.

Лично Трамп выразил свое возмущение из-за публикации документа, назвав это "фейковыми новостями" и осудив за это разведку в своем Twitter.

Кто обнародовал компромат на Дональда Трампа и чем это может грозить США

О том, что компромат на Трампа угрожает безопасности Соединенных Штатов, уже заявил бывший глава ЦРУ. Ссора президента с разведкой на его голову не на пользу стране. Между тем, автор досье, который обвиняет Трампа в плодотворном сотрудничестве с Кремлем, сбежал из дома, прихватив жену и детей. Бывший агент британской разведки ни с кем не общается, но убеждает всех, что его жизни теперь угрожает опасность.