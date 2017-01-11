WSJ: Разведслужбы проверяют утверждения, что советники Трампа работали с российскими агентами

"По словам информированных источников, разведслужбы США и ФБР потратили несколько месяцев, пытаясь доказать взрывоопасные утверждения, которые собрал воедино некий бывший сотрудник одной западной разведки", - сообщает The Wall Street Journal. По этим утверждениям, "агенты российского правительства вступили во всесторонний заговор с советниками избирательного штаба Дональда Трампа и сотрудниками его кампании", поясняют журналисты Шейн Харрис, Девлин Барретт и Алан Куллисон.

"Источники отметили: непроверенные утверждения (в том числе версия, что Россия располагает материалами, которые могут быть использованы для шантажа Трампа) были сочтены высокопоставленными сотрудниками разведки достаточно важными, чтобы резюмировать их в двухстраничном приложении к засекреченному докладу о российских попытках повлиять на президентскую кампанию в США, который был представлен избранному президенту Трампу в минувшую пятницу", - говорится в статье.

Сам Трамп, после того как во вторник вечером утверждения были преданы огласке, написал в Twitter: "Подложные новости - тотальная политическая охота на ведьм!"

"Официальные лица США подтвердили, что Трампу был вручен документ с кратким изложением информации. Они пояснили, что передача подобной непроверенной информации была осуществлена из осторожности, дабы вновь избранный президент был в курсе обвинений в его адрес, которые могли быть опубликованы. Эксперты по делам разведки поддержали это решение. По словам официальных лиц, ту же информацию получил президент Обама. Информированные источники сказали, что ведомства продолжают изучать эти утверждения", - говорится в статье.

"Среди утверждений, которые содержатся в серии конфиденциальных служебных записок бывшего сотрудника, есть заявление, что поверенный Трампа Майкл Коэн встречался с кремлевскими официальными лицами и обсуждал, как организовать платежи наличными для хакеров, которые под руководством Москвы действовали во вред президентской кампании Хиллари Клинтон. Официальные лица сказали, что ФБР не нашло доказательств его [Коэна] поездки в Чехию, где якобы в августе прошлого года состоялась эта встреча", - пишет издание.

Сам Коэн заявил в интервью, что никаких подобных встреч не было, а также что ни ФБР, ни другие американские ведомства, ни Трамп никогда не связывались с ним по таким вопросам.

"Как говорит один чиновник, близкий к расследованию, отставной сотрудник, составивший досье, работает в частной детективной компании и был нанят республиканцами и демократами сразу для расследования деятельности Трампа. Доклады этого сотрудника несколько месяцев циркулировали в правоохранительных органах и разведслужбах, а также в канцеляриях конгрессменов и редакциях СМИ, в том числе The Wall Street Journal. Хотя американским ведомствам не удалось проверить утверждения, отставной сотрудник, составивший доклад, имеет большой стаж работы и пользуется уважением среди сотрудников разведслужб. WSJ не удалось проверить утверждения", - сообщает газета.

"В служебные записки, вызвавшие горячий интерес, включены утверждения, что российские официальные лица имеют доказательства того, что Трамп вступал в половые акты с проститутками, и придерживают эту информацию про запас для потенциального шантажа", - пишут авторы.

Во вторник вечером полный текст служебных записок был опубликован в интернете.

Первым СМИ, которое сообщило, что официальные лица США передали Трампу документ с изложением всем этих утверждений, стала CNN.

Со своей стороны, Коэн заявил: "Эта история в том виде, как ее представила CNN, совершенно недостоверна, это лишь очередная попытка дискредитировать сокрушительную победу Трампа на этих выборах".

Коэн добавил, что в утверждениях, будто Trump Organization поддерживает какие-либо отношения с российским правительством, а во время предвыборной кампании было какое-либо общение между штабом Трампа и российскими партнерами, "нет ни грана правды".

"Российский чиновник Олег Солодухин, который, как утверждалось, встречался с Коэном в Праге, тоже отрицал, что такая встреча имела место, и назвал доклад "каким-то недоразумением", - пишет газета.

Шейн Харрис, Девлин Барретт, Алан Куллисон