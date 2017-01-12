WSJ: Скандальный доклад о Трампе вышел из-под пера экс-британского разведчика

Скандальный доклад с так называемым компроматом на избранного президента США Дональда Трампа написан экс- сотрудником британской разведки, а ныне директором частной фирмы в Лондоне Orbis Business Intelligence Ltd Кристофером Стилом.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Его коллега - Кристофер Барроуз - не смог ни подтвердить, ни опровергнуть, что компания Orbis Business Intelligence сделала доклад.

Согласно профилю Берроуза в LinkedIn, он занимал должность советника министерства иностранных дел Великобритании и совершал командировки в Брюссель и Нью-Дели. В самом ведомстве отказались комментировать данную информацию изданию. Как подчеркивает WSJ, сотрудники разведки часто используют дипломатические командировки как прикрытие для шпионской деятельности.

На странице Стила в LinkedIn о его карьере никаких деталей не приводится.

Компания Orbis Business Intelligence, как следует из данных на ее сайте, была создана в 2009 году британскими специалистами разведки. Согласно корпоративным данным, пишет газета, Orbis принадлежит другой компании, которой в свою очередь совместно владеют Стил и Берроуз.

Компания "опирается на "глобальную сеть" экспертов и лидеров в сфере бизнеса для обеспечения клиентов стратегическими советами, проведения операции по сбору разведданных и совершения сложных, часто международных расследований".

Как известно, два дня назад издание BuzzFeed опубликовало неподтвержденный достоверными источниками "документ", который якобы попал в руки Трампа через американскую разведку. В нем речь шла о том, у РФ "есть компромат" самого различного плана на 45-го американского президента.

В частности, в документе говорится, что Трамп приглашал проституток в президентский номер в отеле "Ритц-Карлтон" в Москве и что ФСБ установила там прослушку и скрытые камеры. Кроме того, автор досье пишет, что в июле занимавший тогда пост заместителя главы управления президента по внутренней политике Игорь Дивейкин встречался с советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем и сообщил ему, что у российского руководства есть компромат на Трампа.

У Трампа заявили, что ничего подобного не получали и открестились от информации о том, что спецслужбы РФ собирали для него инсайд. Сам политик в соцсети написал, что "это фальшивые новости - настоящая охота на ведьм".

Трамп даже сравнил США с нацистской Германией из-за публикации последнего "российского компромата"

В WikiLeaks отметили, что стиль, в котором написал "доклад", и изложенные в нем факты "не демонстрируют достоверности".

А редактор одного из американских таблоидов написал, что "даже Трамп заслуживает журналистской честности".

На вопросы о скандальном докладе Трампу пришлось отвечать на первой своей официальной пресс-конференции.

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