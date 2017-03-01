WSJ: В Вашингтоне отрицают подготовку встречи Трампа и Путина

В Вашингтоне не готовятся к встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, о чем заявляли в МИД РФ, пишет The Wall Street Journal.

Власти США не ведут подготовку встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

28 февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что министерство приступило к подготовке встречи президентов. "Понимания относительно даты и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной", - отметил он.

28 января Трамп провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые длились около 40 минут.

5 февраля Трамп заявил, что с уважением относится к президенту РФ Владимиру Путину, но это не означает, что они смогут "поладить" между собой.

14 февраля газета The New York Times со ссылкой на четырех нынешних и бывших американских чиновников сообщала, что записи телефонных разговоров дают основания утверждать, что команда Трампа имела связи с высокопоставленными представителями российской разведки за год до выборов. Звонки были перехвачены в то время, когда спецслужбы США пытались найти доказательства вмешательства России в ход президентских выборов в США.

В Белом доме опровергли информацию о контактах окружения Трампа с российскими спецслужбами.

22 февраля в Белом доме заявили, что Трамп готов заключить сделку с Путиным.