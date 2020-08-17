"Я готова стати національним лідером" - Тихановська (відео)

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка під тиском влади була змушена покинути територію країни, записала чергове відеозвернення, в якому заявила про готовність стати національним лідером Білорусі.

Відповідне звернення з'явилося у мережі вранці 17 серпня.

"Ми усі переживаємо зараз дуже складний період в нашій історії. Ви віддали мені свої голоси і дуже це ціную. Я розумію, що найважливішим є незалежність Білорусі. Вона - та константа, яка не може бути втрачена ні за яких обставин. Тільки разом ми зможемо побудувати країну для життя", - заявила Світлана Тихановська.

Вона також наголосила, що готова стати національним лідером Білорусі.

"Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити у якості національного лідера з тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм. Щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових президентських виборів", - додала вона.

Як відомо, 16 серпня у Мінську та інших містах Білорусі відбувся наймасштабніший в історії країни Марш Свободи. Демонстранти виступили проти результатів президентських виборів.

14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Олександр Лукашенко набрав більше 80% голосів, Світлана Тихановська - 10%.

ATR.ua

http://atr.ua