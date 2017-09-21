Ядерное соглашение с Ираном удалось сохранить - Могерини

На встрече министров иностранных дел так называемой "шестерки" и Ирана удалось сохранить сделку по иранской ядерной программе.

"Соглашение работает и следует своей цели нераспространения (оружия массового уничтожения - ред)", - заявила председательствовавшая на встрече Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Встреча "шестерки" (стран-посредников - России, США, Китая, Франции, Великобритании, Германии) и Ирана состоялась в Нью-Йорке в среду, 20 сентября (ночью 21сентября по киевскому времени).

"Мы согласились, что все стороны выполняют полностью свои обязательства (согласно совместному всеобъемлющему плану действий)", - сказала Могерини.

Как сообщалось, президент Ирана Хасан Роухани 20 августа выступил перед парламентом страны с заявлением о том, что одним из внешнеполитических приоритетов нового правительства станет сохранение соглашения по ядерной программе и его защита от нападок США.

Однако, немногим ранее, 15 августа, Роухани заявил о том, что Тегеран в течение нескольких часов разорвет соглашение по ядерной программе, если США продолжат вводить санкции против этой страны.

Ранее США ввели новые санкции против Ирана. Санкции замораживают любые активы, которыми владеют в США попавшие под них граждане Ирана, а также запрещают американцам вести с ними бизнес. В свою очередь, парламент Ирана одобрил более масштабную программу финансирования ракетной программы страны.

Также в СМИ появилась информация о том, что Иран поставляет оружие в Россию в обход санкций ООН. В июне иранские грузовые самолеты дважды приземлялись на базе Хмеймим в Сирии, которую используют российские военные. Груз, доставленный на борту этих самолетов, был перевезен на грузовиках на базу ВМФ России в сирийском Тартусе, а оттуда на военном корабле переправлен в Новороссийск.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года . Он предусматривает выполнение Тегераном определенных шагов по ограничению "ядерной программы" в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер США и ЕС.

По материалам: Интерфакс