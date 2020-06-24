Як буде виглядати Форт Трамп?

Анджей Дуда та Дональд Трамп в середу проведуть у Вашингтоні зустріч і обговорять присутність американських військових в Польщі. Видання «Дзєннік газета правна» стверджує, що йому відомі деталі плану зі створення так званого Форту Трамп.

Як повідомляє газета, Сполучені Штати збільшать свій контингент на польській території, при цьому мова йде вже не про 1 тисячі, а про 2 тисячі додаткових військових. Крім того, до Польщі планується перевести три десятки американських винищувачів F-16 і п'ять вживаних транспортних літаків C-130. Є інформація, що також буде обговорюватися тема переводу з Німеччини до Польщі командного пункту 5-го армійського корпусу армії США з Кентуккі. Анджей Дуда і Дональд Трамп, як повідомляє «Дзєннік газета правна», також можуть обговорити перспективи закупівлі Варшавою бойових вертольотів і виділення їй американського кредиту на будівництво польської атомної електростанції. Є ймовірність появи відповідного меморандуму про наміри.

Президенти говоритимуть про пандемію і вакцині

Глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерскій повідомив в ефірі Першого каналу «Польського радіо», що лідери Польщі та США торкнуться в бесіді теми охорони здоров'я, інвестицій та розвитку, а також безпеки. «Це три основних тематичних блоку, кожен з яких включає декілька пунктів. В контексті інвестицій мова напевно зайде про "Ініціативи трьох морів". Що стосується теми охорони здоров'я, то президенти обговорять боротьбу з пандемією коронавірусу і розробку вакцини», - розповів Щерскій.

Президенти Дуда та Трамп зустрінуться в середу 24 червня у Вашингтоні. Детальний план їх зустрічі поки не оприлюднений.

Gazeta (Польща)

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