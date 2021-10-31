Як Стамбул потролив Кремль "українськими" Байрактарами

Турецький міністр Чавушоглу дуже досвічений політик і дуже хитрий. Тому, коли в нашому сегменті фб побачив, що він вимагає від України не використовувати назви Байрактар, засумнівався чи не російську інтерпретацію ми споживаємо.

Ось його слова - "Bazen farkli uelkelerde teroerle muecadelemiz sirasinda farkli uelkelerden farkli silahlarla karsilasiyoruz, Rusya da dahil olmak uezere. Biz asla Rusya'yi suçlamiyoruz. Ukrayna da bizim adimizi kullanmayi birakmali" diye konustu

Переклад: "Часом при боротьбі з тероризмом в різних країнах ми стикаємося зі зброєю з різних країн, в тому числі з російською. Проте не звинувачуємо Росію. Україна теж не має використовувати наше ім'я"

Чавушоглу запропонував росіянам сприймати Байрактари як українські і до України його слова не мають ніякого стосунку. Окрім того Чавушоглу фактично порівняв дії України боротьбою з тероризмом, а не війною...

PS. Ба більше, якщо вже дослівно переклади пасаж зі зброєю,то він сказав, що "ми стикаємося з Росією, але не звинувачуємо Росію". Тому ця відповідь Мевлют бея винятково для росіян і турецькомовного Пєскова



