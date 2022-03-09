Японія доставлятиме спорядження Україні літаками КС-767

З Японії вилетів перший військовий літак, який доставить в Україну бронежилети, шоломи та інше.

Про це повідомляє Міністерство оборони Японії.

Щоб доставити в Україну бронежилети та шоломи, літак КС-767 вилетів із повітряної бази Комакі.

Міноборони та Сили самооборони Японії продовжать докладати всіх зусиль, щоб допомогти Україні.

Як повідомлялося, посол України в Японії Сергій Корсунський у вівторок заявив, що Україна отримає від Токіо бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери.

Також різноманітне спорядження для надзвичайних ситуацій.

За його словами, Японія вперше безоплатно передала Збройним силам іншої держави таке спорядження.

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