Японія з 7 січня введе режим надзвичайної ситуації через пандемію

Уряд Японії планує оголосити режим надзвичайної ситуації в Токіо і трьох сусідніх префектурах вже в четвер, 7 січня, щоб спробувати приборкати поширення коронавірусу. Про це повідомляє японський телеканал NHK, передає УНН.

Прем'єр-міністр країни Йосіхіде Суга напередодні заявив, що уряд розглядає питання про оголошення режиму надзвичайної ситуації в столиці, а також префектурах Сайтама, Тіба і Канагава.

За словами Суги, в перші три дні нового року кілкість нових випадків зараження в цих районах залишалася вкрай високою, і суспільству необхідно направити сильніше послання.

Цілком ймовірно, оголошений режим буде діяти приблизно один місяць, зазначає телеканал.

Уряд Японії, як повідомляється, має намір спробувати не нашкодити громадській та економічній діяльності, вводячи заходи обмежено і точково. Він планує попросити ресторани і бари скоротити години роботи, запропонувавши фінансову підтримку тим, хто піде назустріч цьому проханню.

Центральний уряд країни, як зазначено, не вимагатиме закриття всіх шкіл у цьому регіоні. Стандартні вступні іспити до університетів почнуться, як заплановано, 16 січня, з дотриманням суворих заходів, спрямованих на зниження ризику зараження.

За даними ВООЗ, у Японії зареєстровано 243 847 випадків захворювання на COVID-19 із 3 599 летальними випадками.

У минулий четвер в країні було зареєстровано 4520 нових випадків захворювання COVID-19. У понеділок Токіо повідомило про 884 нових випадки зараження, у результаті чого загальна кількість випадків зараження в столиці Японії перевищила 63 тисячі, пише Japan Times.

У квітні минулого року центральний уряд країни оголосив надзвичайний стан, який охоплював деякі з 47 префектур країни, включаючи Токіо та Осаку, перш ніж розширити його на всю країну. Надзвичайний стан було повністю скасовано наприкінці травня.