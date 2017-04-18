Япония будет готова развернуть войска в случае атаки КНДР

Правительство Японии рассматривает возможность развертывания сил самообороны, если ракета Северной Кореи попадет в японские территориальные воды. Об этом говорится в исследовании японского кабинета министров, передает агентство Sputnik News.

В Токио подобное происшествие назвали ситуацией, когда "угроза вооруженного нападения представляет неминуемую опасность". Силы самообороны будут действовать в зависимости от того, будет ли это прогнозируемая ситуация, надвигающаяся угроза или вооруженное нападение.

Теперь в Японии становится возможным строить оборонительные сооружения, а также развертывать силы самообороны "на линии фронта", либо же "отбиваться силой", что может стать индивидуальным правом каждого на самооборону. Как отмечает издание, ранее ни одна из этих стадий в Японии не была разрешена.

15 апреля 2017 года сообщалось, что Совет национальной безопасности Японии обсудил меры по эвакуации 57 тысяч своих граждан из Южной Кореи в случае обострения ситуации с КНДР.