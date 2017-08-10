Япония готова сбивать выпущенные по Гуаму ракеты Северной Кореи

Японские военные заявили о готовности перехватить баллистические ракеты Северной Кореи, если в Пхеньяне все-таки решатся нанести провокационный удар по акватории около военной базы США Гуама. Об этом сказал министр обороны страны Ицунори Онодэра, пишет агентство Associated Press.

Глава Минобороны Японии рапортовал на оборонном комитете парламента страны о том, что ракетные войска готовы выполнить перехват ракет КНДР.

Также, по словам Онодэра, Токио расценит запуск северокорейских ракет в сторону Гуама как угрозу безопасности страны и может применить протокол о коллективной безопасности.

Военные эксперты, однако, считают, что у японских вооруженных сил якобы нет средств для заатмосферного перехват баллистических ракет средней дальности. Тем не менее, в Токио намекнули, что активируют в случае опасности американскую корабельную противоракетную систему Иджис (Aegis).

В свою очередь, военные Южной Кореи объявили о готовности "немедленно ответить" на опасные запуски ракет КНДР, сообщает Reuters.

29 июля 2017 года Северная Корея заявила, что успешно запустила еще одну межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-14. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, испытание было направлено на то, чтобы "дать суровое предупреждение США". Китай призвал КНДР не провоцировать мир новыми тестами, в ФРГ попросили Вашингтон воздержаться от начала ядерной войны. По словам чиновников в Вашингтоне, новое ракетное испытание КНДР продемонстрировало, что у режима, возможно, появилось средство доставки ядерной боеголовки на большую часть материковой территории США.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна.

8 августа Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Спустя несколько часов Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.