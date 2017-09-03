Япония инициирует экстренное заседание Совбеза ООН

Япония выступает за проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с очередным ядерным испытанием Северной Кореи. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает японское агентство NHK.

В частности, Коно заявил, что Япония намерена добиться экстренного заседания Совбеза ООН в связи с очередным обострением ситуации на Корейском полуострове, сообщает Главное со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы намерены координировать свои действия с соответствующими странами в целях срочного созыва Совета безопасности ООН", - отметил он. Он также назвал "абсолютно непростительными" ядерные испытания Северной Кореи.

Напомним, ранее Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы. За день до этого Пхеньян объявил о создании собственной водородной бомбы. Северокорейские ученые показали Ким Чен Ыну водородную боеголовку, которую можно установить на баллистические ракеты.