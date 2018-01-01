Япония упростила получение краткосрочных виз для украинцев

Япония упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины с 1 января 2018. Об этом сообщается в пресс-службе японского посольства.

"Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум. В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма", - сказано в сообщении.

Напомним, Еврокомиссия выдвинула шесть требований к Украине для сохранения "безвиза". Под Новый год между Украиной и ОАЭ вступил в силу безвизовый режим.