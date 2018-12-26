Япония возобновит охоту на китов после 30 лет моратория

Япония впервые за 30 лет возобновит промысел китов и с этой целью в 2019 году выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC).

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что коммерческий китобойный промысел возобновится в июле 2019 года, но только в территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне Японии.

Япония фактически никогда не отказывалась от забоя китов, ежегодно забивая в "научных целях" тысячи животных.

Международная экологическая организация "Гринпис" осудила решение о выходе из IWC и призвала правительство Японии принять срочные меры по защите морской экосистемы вместо того, чтобы возобновлять коммерческий китобойный промысел.

Япония уже неоднократно угрожала отказом от моратория, действующего с 1986 года. В Токио на протяжении многих лет с недовольством заявляли, что некоторые страны-члены IWC обеспокоены лишь защитой китов, тогда как изначальной целью комиссии было сохранение их популяции и долгосрочное использование китовых ресурсов.

В этой связи Япония уже давно заявляет, что численность некоторых видов китов восстановилась.

Большинство японцев сейчас не употребляют в пищу китовое мясо, но правительство считает, что это быстро изменится, как только возобновится коммерческий китобойный промысел. Использование китов является частью японских традиций и культуры. Кроме Японии, забоем китов занимаются также Исландия и Норвегия, причем преимущественно - в коммерческих целях.

Напомним, в декабре 2009 года у берегов Австралии произошла стычка между японскими китобоями и защитниками китов. Экологи находились на судне Steve Irwin, принадлежащем международной природоохранной организации Sea Shepherd. Во время сближения с китобоем суда обменялись залпами из мощных водяных пушек