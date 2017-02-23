Япония выразила протест из-за размещения российской дивизии на Курилах

Правительство Японии выслало ноту протеста России в связи с планами РФ разместить дивизию на спорных Курильских островах в этом году.

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу, передает Reuters. Япония направила протест в связи с наращиванием российских войск.

По словам Сугу, Токио выступает за продолжение диалога по спорным островам и выступает за поиск взаимоприемлемого решения. Японские дипломаты подчеркнули, что наращивание российских войск на Курильских островах "противоречит позиции Токио, которая заключается в том, что это исконные территории Японии". Протест был направлен по дипломатическим каналам 22 и 23 февраля.

О планах размещения дивизии в своем выступлении в Госдуме РФ 22 февраля сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, размещение дивизии на Курилах связано с работой по защите этих островов.

Еще три дивизии будут размещены до конца года на западе границы и юго- западе.

Япония претендует на южные острова Курильской гряды ─ Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелага Хабомаи. Передачу ей этих островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.