Явка на референдуме о независимости Курдистана составила 78%

Явка на референдуме о независимости Иракского Курдистана достигла 78%. Об этом сообщает Reuters. Окончательные результаты ожидаются в течение 72 часов.

Ожидается, что иракские курды поддержат независимость региона от Ирака. Результаты референдума, однако, не являются обязывающими.

Тем временем министерство иностранных дел Турции пригрозило принять "все меры" в рамках международного права, если курдский референдум будет угрожать национальной безопасности страны. Турция не признает референдум. "Правительство иракского Курдистана угрожает миру и стабильности в Ираке и во всем регионе", - заявил турецкий МИД.

Анкара опасается, что референдум иракских курдов подогреет стремление курдов в Турции к независимости. В Турции также призвали турецких граждан, находящихся в курдских провинциях Ирака, безотлагательно оттуда уехать.

По материалам: УНИАН