Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, выписали из больницы сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Юлию и ее отца должны были выписать из больницы в Солсбери еще 9 апреля. Во вторник, 10 апреля, ожидается заявление врачей Юлии Скрипаль.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в центре Солсбери 4 марта днем. Их госпитализировали в критическом состоянии, но, по оценкам врачей, состояние Юлии был чуть лучше, чем у ее отца. По версии следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в СССР. Врачи не публиковали прогнозы об их состоянии, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в одном из выступлений заявила, что Скрипали могут полностью не восстановиться и что на тот момент невозможно было предсказать, как отравление воздействует на их нервную систему.

5 апреля Юлия Скрипаль через полицейских выпустила первое заявление, в котором сообщила, что с каждым днем у нее прибавляется сил. В этот же день ВГТРК опубликовала неверифицированную запись телефонного разговора Юлии с двоюродной сестрой Викторией Скрипаль, которая находится в России. В этом разговоре"Юлия Скрипаль" рассказала, что скоро ее выпишут из больницы.

6 апреля врачи сообщили, что и Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение, и его состояние быстро улучшается.

После выздоровления, Скрипали могут изменить имена и переехать из соображений безопасности. В разведке MI6 обсудили этот вопрос с коллегами из ЦРУ, возможен переезд Скрипалей в США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию - эти четыре страны и Великобритания обмениваются между собой развединформацией.

Напомним, 5 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия. По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок" российского производства.

В ответ на покушение на Сергея Скрипаля британское правительство инициировало выдворение российских дипломатов из стран НАТО, ЕС и их партнеров. Солидарность с Великобританией выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов.

Кроме того, аннулирована аккредитация семи российских представителей при НАТО.

По материалам: Sky News