ЮНІСЕФ готує операцію, щоб оперативно поширити вакцину від коронавірусу

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) домовляється з понад 350 партнерами для оперативної доставки вакцини від коронавірусу 92 країнам в рамках механізму COVAX

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Організація вже проінформувала світові авіакомпанії про пропускні можливості для доставки вакцини та обговорила шляхи транспортування близько 2 млрд доз вакцини у 2021 році. Ще 1 млрд доз вакцини планують транспортувати морем.

"Очікується, що закупівля, доставка та розповсюдження вакцин проти COVID-19 буде найбільшою та найшвидшою подібною операцією", - заявив директор відділу постачання ЮНІСЕФ.