Юнкер и Туск на саммите G20 выступили против протекционизма США

Гости саммита G20 начали прибывать на место проведения мероприятия, однако это сделать не просто из-за массовых протестов. Полиция Гамбурга сообщает, что группы демонстрантов блокировали несколько дорожных развязок в городе.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, отмечая, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Совета ЕС Дональд Туск приехали на место проведения саммита G20 с опозданием из-за толп демонстрантов. Их совместная пресс-конференция началась позже, чем планировалось.

Однако, во время нее лидеры ЕС выступили против протекционистские политики США. В частности, они объявили, что если Дональд Трамп начнет торговую войну, установив карательные пошлины на импорт стали, "Европа готова ответить должным образом и немедленно".

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле собирался провести встречу со студентами на саммите G20. Но из-за сложной ситуации с безопасностью ее пришлось отменить.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. На встречу прибудут лидеры стран и правительств ведущих государств мира, среди которых будут президенты США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин.

"Большая двадцатка" является ведущим форумом для обсуждения вопросов глобального экономического сотрудничества. В группу G20 входят крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится 85% мирового ВВП.