Юнкер скептически оценил перспективы расширения ЕС

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не видит перспектив для расширения Европейского Союза в ближайшие годы.

"Не будет новых членов до 2019 года, когда я покину этот пост", - заявил Юнкер во время выстпления в Лувенском католическом университете (Бельгия) в среду, 22 февраля.

Глава Еврокомиссии пояснил, что ни одна из стран-кандидатов не соответствует критериям для включения в ЕС.

"Но, несомненно, в будущем расширения будут", - заверил Юнкер. Он также рассказал о переговорах с западнобалканскими государствами, консультациями об объединении Кипра, а также выразил сожаление, что Турция отдаляется от Европы.

"Не вижу, чтобы хоть одна из стран-кандидатов была готова вступить в ЕС до 2020 года", - подытожит председатель Еврокомиссии.

Как известно, в соответствии с миграционной сделкой - в обмен на помощь в урегулировании кризиса беженцев ЕС пообещал Анкаре упростить визовый режим, а также дать новый старт переговорам о членстве Турции в ЕС. Однако в соответствии с правилами ЕС, Турции не может быть предоставлена свобода передвижения в Шенгенской зоне, пока она не признает правительство Кипра. Накануне, президент республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что власти страны будут блокировать процесс вступления Турции в Евросоюз, пока Анкара не признает Кипр как суверенное государство.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС забуксовали также в связи с мерами, которые Анкара предпринимает после попытки военного переворота в стране, в частности, в связи с возможным возобновлением смертной казни. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что если Турция восстановит ранее отмененную в стране смертную казнь, то ей не будет места в Евросоюзе.

По материалам: Интерфакс-Украина

