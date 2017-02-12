Юнкер заявил, что второй раз выдвигать кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии не намерен

В субботу, 11 февраля, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью радио Deutschlandfunk рассказал, что не будет претендовать на второй мандат на выборах главы исполнительной коллегии ЕС в 2019 году, передает Интерфакс.

Председатель Еврокомиссии подчеркнул, что в 2014 году была прекрасная избирательная кампания.

"Но второй не будет, так как я не выставлю свою кандидатуру во второй раз", - сообщил в прямом эфире Юнкер.

Напомним, бывший премьер-министр Люксембурга, 62-летний Юнкер вступил в должность председателя Еврокомиссии в ноябре 2014 года. До этого он в течение многих лет возглавлял Еврогруппу - совет министров финансов стран зоны евро.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Европейский союз до лета предоставит Украине безвизовый режим. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.