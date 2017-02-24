Юрист Трампа опроверг, что передавал в Белый дом план по Крыму

Личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн вновь заявил, что не передавал в Белый дом "план" по Крыму от депутата украинского парламента Андрея Артеменко. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, Коэн заявил, что встречался с Артеменко, но отрицает, что речь шла о Крыме.

"Эти постоянные фейковые новости просто смешны, а не то я бы рассердился. Несмотря на множество заявлений, отрицающих какую-либо связь между Трампом и (Россией), мейнстримовские СМИ по-прежнему продолжают распространять эту ложь. Я признаю, что имела место встреча (с Артеменко), но категорически отрицаю, что я обсуждал этот вопрос или доставлял какие-либо документы в Белый дом или (экс-советнику Трампа по национальной безопасности) генералу Флинну", - сказал изданию Коэн.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту обнародованных в СМИ сообщений о плане, который якобы предусматривает передачу в "аренду Автономной Республики Крым", в котором фигурирует имя народного депутата Украины Андрея Артеменко. Соответствующий документ опубликовал в Фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 февраля.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины).

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Согласно документу, уголовное производство открыто 21 февраля после сообщений в СМИ.

В документе сообщается, что народный депутат Украины Андрей Артеменко "находясь за пределами Украины в январе 2017 года, по предварительному сговору с руководством государственной власти России совершил государственную измену, а именно предоставил иностранному государству (России) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призывах к передаче в долгосрочную аренду территории АР Крым, которая в соответствии с Конституцией и законами Украины, является неотъемлемой частью государства, что может способствовать легитимизации временной оккупации полуострова".

Как сообщается в материале New York Times, за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента США, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.