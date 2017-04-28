Южная Корея должна заплатить $1 млрд за систему ПРО - Трамп

Южная Корея должна заплатить за систему противоракетной обороны THAAD $1 млрд, которую США установили для перехвата баллистических ракет Северной Кореи. Об этом сообщает AFP.

"Я сообщил Южной Корее, что было бы уместно, если бы они заплатили. Это миллиардная система. Это феноменально, она сбивает ракеты прямо в небе", - сказал Трамп.

Первые части комплекса THAAD были доставлены на место развертывания в Южной Корее.

Представители США заверили, что система начнет работать в течение нескольких дней.

В Сеуле говорят, что согласно соглашению о статусе сил, которое регулирует военное присутствие США в стране, Южная Корея должна предоставить территории для размещения THAAD и обеспечить инфраструктуру, а США должны оплачивать ее внедрение и эксплуатацию.

"Это базовое положение не изменится", - говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

16 апреля Северная Корея неудачно попыталась запустить ракету со своего восточного побережья.

Ранее военные Северной Кореи пригрозили США "безжалостными" мерами в ответ на предупреждение президента США Дональда Трампа "разобраться" с ядерной угрозой, которую представляет КНДР в свете информации о подготовке Пхеньяна к очередному ядерному испытанию.