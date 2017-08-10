Южная Корея экстренно созывает Совбез из-за ракетных угроз КНДР

Южная Корея объявила об экстренном созыве совета безопасности из-за новых угроз КНДР в адрес США

Об этом сообщает администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, передает Depo.ua со ссылкой на агентство "Ренхап".

Заседание совета состоится в 15:00 (10:00 по Киеву).

Напомним, 9 августа государственное информационное агентство КНДР сообщило, что Северная Корея "тщательно изучает" план ракетного удара по территории США - острову Гуам в Тихом океане. По словам представителя Корейской народной армии, удар будет нанесен ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" в любой момент, "когда лидер Ким Чен Ын примет решение".

Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США.

Впоследствии Северная Корея рассказала, как именно будет бить по США. В частности, баллистические ракеты "Хвасон-12" пролетят над японскими префектурами Симанэ, Хиросима, Коти. Ракеты "Хвасон-12" пролетят 3356,7 км за 1065 секунд и попадут в воды в 30-40 км от Гуама.

Тем временем Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи на случай, если президент Дональд Трамп даст такой приказ.

КНДР считает невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, поэтому будет разговаривать с ним на языке "абсолютной силы".

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