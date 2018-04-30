Южная Корея останавливает пропаганду для жителей КНДР

В Южной Корее пообещали убрать все громкоговорители, которые транслировали пропаганду на границе с соседней КНДР. Уже 1 мая корейские военные начнут демонтаж устройств, которые установили еще полвека назад, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Остановить трансляцию пропаганды обе Кореи договорились еще в 2004 году, однако после ядерных испытаний Пхеньяна два года назад снова заработали громкоговорители. Теперь Южная Корея согласилась вообще убрать устройства из демилитаризованной зоны, а вот в КНДР тем временем решили перейти на одно время с соседями и подвинуть стрелку на полчаса вперед.

Сеул и Пхеньян на прошлой неделе провели первый за 10 лет межкорейский саммит и взяли курс на примирение. Президент Южной Кореи считает, что и Дональд Трамп приложил максимум усилий для мира на полуострове и теперь предлагает вручить ему за это Нобелевскую премию.

В Южной Корее пообещали убрать все громкоговорители, которые транслировали пропаганду на границе с соседней КНДР. Уже завтра корейские военные начнут демонтаж устройств, котрые установили еще полвека назад. А в КНДР, между тем, решили перейти на одно время с соседями и подвинуть стрелку на полчаса вперед.