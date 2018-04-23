Южная Корея остановила радиопропаганду на границе с КНДР

За несколько дней до встречи руководителей двух корейских государств правительство Южной Кореи заявило об остановке пропагандистского радиовещания из громкоговорителей на границе с КНДР.

Решение принято с целью "снижения военной напряженности между Югом и Севером", а также создания подходящей "атмосферы для мирных переговоров", говорится в распространенном в понедельник, 23 апреля, заявлении министерства обороны в Сеуле.

Сеул отключает громкоговорители впервые за последние более чем два года. Пропагандистское радиовещание со стороны Южной Кореи, слышное на расстоянии более 20 километров от военно-демаркационной линии, было возобновлено в начале января 2016 года после того, как Пхеньян провел испытания водородной бомбы.

Переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые должны состояться 27 апреля в разделенной между двумя странами деревне Пханмунджом, будут третьей встречей глав двух корейских государств после окончания Корейской войны в 1953 году. Ожидается, что стороны обсудят соглашение о перемирии, которое фактически действует со времен окончания военного конфликта, но должно быть заменено новым механизмом.

Отношения двух странв минувшие месяцы значительно улучшились. Поводом для этого стали Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые были использованы Северной Кореей для изменения репутации страны в лучшую сторону. На открытие Игр лидер КНДР направил свою сестру Ким Ё Чжон, которая передала президенту Южной Кореи приглашение посетить Пхеньян для встречи в верхах. Об этом сообщает Deutsche Welle.