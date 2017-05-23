Южная Корея открыла огонь на границе с КНДР

Военные Южной Кореи открыли стрельбу по "неопознанному объекту", который пересек линию разграничения со стороны КДНР, передает агентство AP.

Сообщается, что южнокорейские военнослужащие совершили около 90 предупредительных пулеметных выстрелов.

По данным местых СМИ, "неопознанным объектом" мог быть северокорейский военный беспилотник.

Отметим, что на днях Северная Корея запустила очередную ракету. Она пролетела около 500 километров и упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Также напомним, что американский авианосец возле Корейского полуострова останется там на неопределенное время.