Южная Корея провела учения в связи с провокациями со стороны КНДР

ВМС Южной Кореи провели в Японском море масштабные учения с использованием боевых снарядов в связи с провокациями со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Обучение в этот раз направлены на улучшение стратегии мгновенного реагирования наших военных на провокации в море со стороны врага. Если враг спровоцирует нас, на воде или под водой, мы немедленно нанесем ответный удар и похороним его в море", - приводит агентство слова представителя ВМС. Как сообщал УНН, Украина призвала КНДР прекратить все ядерные испытания и закрыть программы.