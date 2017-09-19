Южная Корея задумалась о возвращении ядерного оружия в страну - СМИ

Власти Южной Кореи подняли вопрос о возможности возвращения в страну ядерного оружия.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, министр обороны США Джеймс Мэттис признал, что обсуждал этот вопрос с представителями Сеула, но отказался рассказывать подробности.

"У нас есть открытый диалог с нашими союзниками по любому вопросу, который они хотят поднять", - сказал глава Пентагона.

Кроме того, Мэттис намекнул на наличие военных вариантов по отношению к Северной Корее, которые смогли бы обезопасить Сеул. Вместе с тем, о каких именного вариантах идет речь, глава Пентагона говорить отказался.

Следует отметить, что ранее советник по вопросам национальной безопасности президента США Герберт Макмастер заявил, что в Белом доме рассматривают военный вариант реагирования на ракетно-ядерную угрозу со стороны Северной Кореи.

Вслед за ним президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает эффективными инструментами, которые могут заставить Пхеньян прекратить провокации.

Напомним, ране сообщалось, вооруженные силы Южной Кореи провели тренировки с использованием ракет, отработав удар по ядерному полигону КНДР.