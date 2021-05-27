Зідан залишив посаду головного тренера мадридського "Реалу"

Мадридський футбольний клуб "Реал" у четвер оголосив про відставку Зінедіна Зідана з посади головного тренера команди.

"Футбольний клуб "Реал" повідомляє, що Зінедін Зідан вирішив закінчити нинішній етап як тренер нашого клубу", - йдеться у повідомленні прес-служби "Реалу". - Ми маємо поважати його рішення та висловити нашу вдячність за його професіоналізм, відданість справі та пристрасть протягом усіх цих років".

48-річний Зідан вперше очолив "Реал" у травні 2016 року. Під його керівництвом мадридський клуб тричі виграв Лігу чемпіонів, по два рази - Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу, по разу - чемпіонат Іспанії та Суперкубок Іспанії. Навесні 2018 року Зідан залишив свою посаду, але через рік повернувся і знову виграв чемпіонат країни.

Чемпіонат Іспанії-2020/2021 "Реал" завершив на другому місці.