З Кабула в Катар вилетів перший комерційний рейс з 100 пасажирами, серед них українці

Сьогодні, 9 вересня, з аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс з часу захоплення влади в Афганістані талібами. На борту літака - близько 100 громадян, в тому числі українці. Про це повідомляє CNN.

За інформацією CNN, літак авіакомпанії Qatar Airways вже приземлився в Катарі.

Як повідомило поінформоване джерело, серед 100 чоловік, що полетіли з Кабула - громадяни Канади, України, Німеччини, Великої Британії та США, що потрапили до списоку приблизно 200 іноземців, яким таліби дозволили покинути країну.

Відзначається, що управління цивільної авіації Афганістану готується до запуску більшої кількості рейсів з Кабула.

За даними джерела, обидва основних афганських авіаперевізника - Kam Air і Ariana Afgan Airlines - планують запустити різні маршрути.

Джерело повідомило, що обслуговуюча компанія в аеропорту буде тією ж, що використовувалася до закриття аеропорту після падіння Кабула в середині серпня.

У найближчі дні очікуються і інші міжнародні рейси. В середині серпня Талібан захопив майже весь Афганістан, в тому числі столицю Кабул. Західні країни почали евакуювати через аеропорт Кабула своїх громадян і афганців, що з ними співпрацювали. 25 серпня Талібан заявив, що перекрив дороги в аеропорт для афганців, щоб з країни не вивозили медиків, інженерів та інших фахівців. Наступного дня біля аеропорту Кабула стався теракт, загинули більше 170 людей, у тому числі американські військові. 28 серпня в Київ прилетіли три літаки, які евакуювали з Афганістану понад 360 осіб. Всього Україна евакуювала з Афганістану понад 700 осіб.