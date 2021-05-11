З Сектора Гази у напрямку Тель-Авіва випустили понад сотню ракет

Увечері 11 травня в Тель-Авіві спрацювали сирени повітряної тривоги. Місцеві жителі про ракетний обстріл міста з Сектора Газа.

Про це повідомила газета The Jerusalem Post.

Зазначається, що після я заяви представника бойового крила палестинського руху ХАМАС почати завдавати удару по місту розпочався ракетний обстріл Тель- Авіва.

За даними палестинських ЗМІ у бік у бік Тель-Авіва та його околиць було випущено 130 ракет.

Водночас у Газі повідомили, що внаслідок обстрілу у відповідь в Газі впала 13-поверхова вежа Ханада.

Натомість офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус повідомив, що Ізраїль направляє резервну батарею системи ППО Залізний купол до сектору Газа.

За його словами за останні 24 години, щонайменше, 20 палестинських радикалів були знищені внаслідок ізраїльських ударів по військових цілях у секторі Газа.

Як відомо, напередодні із сектора Газа по Ізраїлю було випущено десятки ракет. У відповідь армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по анклаву. Палестинські ЗМІ повідомили про загибель 25 осіб, включаючи дев'ятьох дітей. Ще 65 людей поранено.

Керівник генерального штабу ЦАХАЛу (Армія оборони Ізраїлю) генерал-лейтенант Авів Кохаві заявив, що Ізраїль посилить удари по об'єктах у Секторі Гази.

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