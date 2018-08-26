З життя пішов великий друг України, сенатор США Джон Маккейн

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року.

Джон Маккейн помер в суботу, 25 серпня, в оточенні своєї родини, повідомляє BBC.

"Сенатор Джон Сідні Маккейн III помер о 16:28 (23:28 за київським часом) 25 серпня 2018 року", - йдеться в заяві, поширеній апаратом законодавця в суботу.

У липні 2017 року у політика діагностували невиліковну форму раку мозку. 24 серпня стало відомо, що Маккейн вирішив припинити лікування через вік і прогресуючу хворобу.

Джон Маккейн народився в сім'ї потомствених військових. І його батько, і його дід були чотиризірковий адміралами ВМС США. Обидва брали участь у боях Другої світової війни. Батько воював як офіцер-підводник, а дід брав участь у боях на Тихому океані.

Джон не змінив сімейної традиції і вступив до Військово-морськї академію США в Аннаполісі. У 1958 році, закінчивши академію, став офіцером військово- морської авіації.

Ветеран В'єтнамської війни, він був збитий радянською ракетою над Ханоєм в 1967, пробув у в'єтнамському полоні п'ять з половиною років і був випущений в 1973 році за умовами Паризької угоди.

За проведені у В'єтнамі бойові операції Маккейн нагороджений спеціальним Хрестом, Срібною і Бронзовою зірками, медалями "Легіон Честі" і "Пурпурне серце".

У 1981 році Маккейн пішов у відставку з військової служби, а в 1982 році був обраний до Палати представників Конгресу США від Республіканської партії. У 1986 обраний сенатором від Арізони, переобирався п'ять разів: у 1992, 1998, 2004, 2010 і в 2016. У 2000 намагався виставити свою кандидатуру в президенти США від Республіканської партії, але програв Джорджу Бушу-молодшому на партійних виборах. На виборах 2008 року був кандидатом в президенти США від республіканців (офіційну підтримку Маккейну надав тодішній чинний президент Джордж Буш-молодший), проте програв вибори кандидату від Демократичної партії Бараку Обамі.

Джон Маккейн активно критикував політику чинну владу Росії та підтримував Україну. Читайте також: Маккейн попередив Трампа перед Гельсінкі: Путін - ворог США

20 березня 2014 року МЗС РФ опублікувало список санкцій щодо представників США, у відповідь на санкційні заходи проти низки російських офіційних осіб за анексію Криму. До списку увійшли дев'ять громадян США, в тому числі Джон Маккейн, якому закрили в'їзд на територію Росії. У відповідь Джон Маккейн іронічно посміявся над російськими санкціями: "Мабуть, мені не вдасться провести весняні канікули в Сибіру, мої акції Газпрому пропали, а мій таємний банківський рахунок в Москві заморожений. Тим не менш, я ніколи не припиню зусиль на підтримку свободи, незалежності та територіальної цілісності України, включно з Кримом". Читайте також: Родичі Маккейна заявили, що у разі його смерті, Трампа на похорон не запросять

За кілька днів до цього Маккейн заявив: "Росія - це бензоколонка, яка прикидається країною".

22 січня 2015 року Маккейн закликав президента Барака Обаму надати Україні летальну зброю.