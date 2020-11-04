За Байдена проголосувала рекордна кількість виборців в історії США

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден ще до закінчення підрахунку голосів отримав рекордну підтримку виборців.

Підтримку демократові висловили 70 143 368 виборців.

70 143 368 американців віддали свій голос за демократа. Загалом кількість виборців у США становить 250 млн осіб.

До цього перше місце за загальною кількістю голосів на виборах в США належало екс-президенту Бараку Обамі. У 2008 році він набрав 69 498 516 голосів американців.

Зауважимо, що кількість електоральної підтримки не вирішує результат виборів: у 2016 році Трамп набрав менше голосів, ніж Клінтон, але виграв вибори.

Все вирішує голосування виборників: на попередніх виборах Трамп отримав 304 голоси, а Гілларі 227.

Колегія виборників голосуватиме 14 грудня 2020 року, а у січні їхні голоси підрахує Конгрес.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні. Що відомо про Байдена

На початку 1970-х демократ Джо Байден вважався новою надією американської політики, а потім пережив низку особистих трагедій, дві провальні президентські кампанії, вісім років віце-президентства в тіні Барака Обами і ось він знову бореться за місце в Білому домі.