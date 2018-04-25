За что Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России?

Адвокатская палата Москвы лишила Марка Фейгина статуса за использование нецензурной лексики. Его обвинили в неэтичном поведении, но сам адвокат, защищавший Надежду Савченко и Pussy Riot, считает решение политическим и собирается его обжаловать.

О решении совета палаты городской палаты адвокатов Фейгин написал в Twitter.

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Итак, меня лишили статуса адвоката.- Mark Feygin (@FeyginMark) 24 апреля 2018 г.

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Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердила адвокат Сталина Гуревич, которая и подала жалобу на Фейгина. Она требовала лишить его статуса за нарушение норм Кодекса профессиональной этики адвоката, а именно за использование в социальных сетях нецензурной лексики в адрес своих коллег и их клиентов.

"Статус адвоката прекращен, - сказала Гуревич, которая присутствовала на заседании совета палаты. - Несмотря на все публичные заявления Фейгина о том, что это политическая акция и что на него оказывалось давление, хочу подчеркнуть, что это ложь".

"Статуса он лишен, потому что неподобающим образом ведет себя в сети, позоря адвокатское сообщество. Его уже предупреждали о недопустимости подобного поведения, но он не внял", - заявила Гуревич ВВС.Фейгина могут лишить права на адвокатскую деятельность

Адвокатская палата согласилась с тем, что высказывания Фейгина о Гуревич и одном из ее клиентов несовместимы с адвокатским статусом. Сам адвокат считает, что таким образом его хотят вывести из дела о шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.Версия Фейгина

"Меня лишили статуса за три твита, касающиеся Шария", - сказал он Интерфаксу и пообещал обжаловать решение адвокатской палаты в суде.

В июле 2017 года в эфире радиостанции "Говорит Москва" Фейгин, по версии Гуревич, заявил о том, что ее клиент, украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, "проходит по делу о педофилии".Фейгин получил адвокатский статус в Украине

Шарий после этого подал иск о защите чести и достоинства в Хамовнический районный суд Москвы, требуя публично опровергнуть сказанное - этим иском занималась также Гуревич. Как сообщал "Коммерсант", этот иск был удовлетворен, однако Русской службе Би-би-си не удалось найти его в картотеке суда.

Фейгин говорил "Коммерсанту", что имеет на руках документы, подтверждающие его слова о Шарие. В суде он их не представил, подчеркивала ранее Гуревич.

"Вскоре после обращения в суд Фейгин в соцсетях разразился в мой адрес и в адрес моего клиента потоком оскорблений и матерной брани", - рассказывала "Коммерсанту" Гуревич. После этого она обратилась в квалификационную комиссию городской адвокатской палаты.

При первом обращении заниматься этой жалобой палата не стала. Отклонил жалобу и Следственный комитет России - туда Гуревич написала заявление о привлечении Фейгина к уголовной ответственности по статье о клевете. После этого, по утверждению Гуревич, Фейгин снова начал оскорблять ее в соцсетях, и второе ее заявление палата приняла.

"Все происшедшее я рассматриваю как попытку выведения меня из процесса по делу украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого российскими властями в шпионаже", - настаивал Фейгин в разговоре с "Коммерсантом".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Марк Фейгин, который защищает в России интересы арестованного украинского журналиста Романа Сущенко, и ранее заявлял, что его лишат возможности заниматься адвокатской деятельностью

Как посчитал совет Адвокатской палаты Москвы, Фейгин все же нарушил кодекс профессиональной этики адвоката, за что и лишен статуса адвоката.

Это уже не первое взыскание в отношении Фейгина. В августе прошлого года он вместе с другим адвокатом Ильей Новиковым, с которым они работали по делу Надежды Савченко, получили от Адвокатской палаты Москвы предупреждения за перепалку в соцсетях.

Новиков жаловался на Фейгина и обращался с просьбой лишить его статуса, однако квалификационная комиссия проголосовала тогда против. Новиков, как и Гуревич, считает, что Фейгин нарушает кодекс профессиональной этики адвокатов, ругаясь в соцсетях.

Правила поведения адвокатов в интернете, регламентирующие в том числе их поведение в соцсетях, были приняты Федеральной палатой адвокатов всего год назад. В них, например, говорится, что "при установлении контактов и общении" в интернете адвокат должен проявлять "свойственную профессии сдержанность, осторожность и корректность".

Адвокат Фейгин наиболее известен по делу группы Pussy Riot, участницы которой получили по два года колонии за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Кроме того, он защищал военного журналиста Аркадия Бабченко и украинку Надежду Савченко.

BBC Українська служба

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