За даними Reuters, тільки в Москві на мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального зібралося щонайменше 40 тис. осіб.

23 січня на акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального вийшли десятки тисяч людей, пише "Медуза".

Мітинги, за останніми даними "ОВД-Инфо", проводять у понад 80 містах по всій країні. Затримали вже 1338 осіб. Серед затриманих - дружина Навального Юлія.

Точна кількість протестувальників у регіонах невідома, але, за спостереженнями "Медузи", за межами Москви і Санкт-Петербурга на мітинги на підтримку Навального раніше не виходило так багато людей.

У Москві, за оцінками міністерства внутрішніх справ РФ, на Пушкінській площі зібралося приблизно 4 тис. осіб, проте Reuters пише про щонайменше 40 тис. учасників.

Понад 1 тис. протестувальників було на акціях у Владивостоці та в Хабаровську. Затримання супроводжуються застосуванням сили.

З огляду на відео із Перми, Челябінська, Магнітогорська, Іркутська та інших міст, які опублікував співробітник Фонду боротьби з корупцією Борис Золотаревський у Twitter, там на акції теж виходили сотні і тисячі людей; на мітингах скандують "Путін - злодій", "Путіне, йди!", "Шахраї та злодії - п'ять хвилин на збори".

Протести в Росії. Акція "Свободу Навальному!" Уже затримали понад тисячу осіб. Онлайн-репортаж

У серпні минулого року Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Політика відправили на лікування до берлінської клініки "Шаріте". В його організмі знайшли отруту із групи "Новачок" - це підтвердили німецький уряд, лабораторії у Франції та Швеції, а також Організація із заборони хімічної зброї.

Навальний 18 днів пробув у комі, а 22 вересня його виписали із клініки.

Журналісти Bellingcat, The Insider, CNN і Der Spiegel провели розслідування і дійшли висновку, що політика отруїла група співробітників ФСБ.

Опозиціонер заявив, що вважає замах на себе терористичним актом, організованим ФСБ за наказом президента Росії Володимира Путіна.

17 січня Навальний повернувся в Росію, де його відразу ж затримали у справі "Ів Роше". Ще 2014 року в межах цієї справи опозиціонер дістав 3,5 роки умовно і до 29 грудня 2020-го перебував на випробувальному терміні. Він мав не рідше ніж два рази на місяць приходити на реєстрацію в органи Федеральної служби виконання покарань, проте із серпня до січня він пробув на лікуванні та реабілітації в Німеччині. Тепер умовний строк йому можуть замінити на реальний.

18 січня Навального заарештували на 30 діб. Перед тим як політика відправили під варту, він закликав своїх соратників вийти на мітинг 23 січня.

Російська влада почала готуватися до протестів заздалегідь. У міністерстві внутрішніх справ країни попередили про відповідальність за участь у "несанкціонованих акціях 23 січня", а міністерство освіти закликало батьків не пускати дітей на мітинги.

Крім того, за два дні до акцій протесту затримали кількох соратників Навального із Фонду боротьби з корупцією - Любов Соболь, Владлена Лося і Георгія Албурова. Прессекретарку Навального Кіру Ярмиш 22 січня відправили на дев'ять діб під арешт.

Аліна ГРЕЧАНА журналістка