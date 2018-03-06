За десять лет мир потратил $ 233 млрд на преодоление последствий конфликтов - ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международное сообщество потратило за последние 10 лет на гуманитарную и миротворческую деятельность, а также на оказание помощи беженцам 233 миллиарда долларов. Об этом он рассказал во время представления своего доклада "Построение и сохранения мира" на Генеральной Ассамблее ООН.

По его мнению, таких затрат можно избежать, если перейти от практики "тушения пожаров" к их предотвращению, путем превентивной дипломатии.

"Все эти финансовые расходы мы можем заполнить, а вот человеческие жизни уже не вернем. И поэтому вместо того, чтобы реагировать на кризисы, мы должны вкладывать больше средств в их предотвращение", - заявил глава ООН.

Так, согласно недавнему исследованию Всемирного банка, эффективные превентивные меры позволят международному сообществу экономить от 5 до 70 миллиардов долларов в год.

Также Антониу Гутерриш призвал государства-члены ООН вдвое увеличить уставной капитал Фонда мира, который сейчас составляет 250 миллионов долларов. Это необходимо, чтобы организация могла оказывать "последовательную, всеобъемлющую и комплексную поддержку, работая с государствами-членами и другими партнерами до, во время и после конфликта".

Добавим, что выделенные средства из Фонда ООН идут на проекты, которые должны предотвратить "сползание" постконфликтных государств в пучину новой волны насилия.

Ранее Антониу Гутерриш рассказал об угрозах в современном мире. С одной стороны, по его мнению, КНДР составляет реальну угрозу для обострения ядерного конфликта, что впервые произошло после окончания Холодной войны. С другой, на Ближнем Востоке есть риск эскалации, и "худшего кошмара - войны", последствия которой "не возможно даже предсказать", однако у международного сообщества не хватает единства для решения конфликта.