За перевозку "Бука" на Донбасс отвечал российский офицер Дубинский - Bellingcat

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала доклад, в котором установила, кто контролировал перевозки "Бука", из которого на Донбассе сбили "Боинг-777".

Доклад "Кто такой "Хмурый": отставной генерал- майор, связанный с падением MH-17", обнародовали вечером 15 февраля.

Авторы расследования идентифицировали российского военного, который отвечал за перевозку ракетного комплекса "Бук". Им, согласно результатам расследования Bellingcat, является отставной российский офицер Сергей Дубинский, "Хмурый", который воевал в Афганистане и Чечне.

"Дубинский является российским ветераном войны, был полковником в июле 2014 года, воевал в советско-афганской войне, а затем в Чечне, после чего служил в 22-й специальной бригаде, связанной с ГРУ, главной структурой, которая занимается разведкой", - говорится в докладе Bellingcat.

"Сергея Дубинского повысили в ранг генерал-майора в "Донецкой народной республике", очевидно, в августе 2014 года, вскоре после сбивания MH17. Его перевели в Россию после выдворения из Донецка по подозрению в уголовных преступлениях. Сейчас Дубинский живет пышной жизнью, по российским стандартам, в тихом селе, проводя время с семьей, получая удовольствие от катания на дорогих автомобилях", - отмечается в докладе

14 февраля Bellingcat передал полученные данные Объединенной следственной группе, которая ведет расследование сбивания "Боинга-777", в которую входят представители Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины.

Эксперты Bellingcat также направили этой группе информацию о деятельности 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Вооруженных сил России, военные которой, по подозрению, участвовали в перевозке "Бука" через российско-украинскую границу в 2014 году.

Самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли 298 человек - все, кто находился на борту.

Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится о том, что зенитно-ракетная установка "Бук", из которой сбили "Боинг", была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находящееся под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей в Москве назвали "предварительными". В МИД России назвали доклад "предвзятым".